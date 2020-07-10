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В России арестовали губернатора Хабаровского края. Его подозревают в организации как минимум двух убийств

Басманный суд Москвы 10 июля взял под стражу до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство.

Как сообщает "Интерфакс", защита намерена обжаловать решение и требовать меры пресечения не связанной с содержанием под стражей. Фургала задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинение. Сам Фургал категорически их отвергает.

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