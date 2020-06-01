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01 июня, 2020
 
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"Голодней всех было звездам, взять они хотели (в)мрот". Шнуров написал новое стихотворение о карантине

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров в новом стихотворении рассказал о карантине в РФ.

Шнуров: Вжоперти сидели люди. Да, без средств и взаперти, как ты жопой не верти,Х...й без соли лег на блюде
Шнуров: Вжоперти сидели люди. Да, без средств и взаперти, как ты жопой не верти,Х...й без соли лег на блюде
Фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил стихотворение о звездах, которые жалуются на безденежье во время карантина.

"Вжоперти сидели люди.
Да, без средств и взаперти,
Как ты жопой не верти,
Х...й без соли лег на блюде.
Все попрятались по гнездам –
И вельможи, и народ.
Голодней всех было звездам
Взять они хотели (в)мрот", – написал он.

В последней строчке Шнуров в игре слов использовал аббревиатуру МРОТ – "минимальный размер оплаты труда".

В комментарии "Вечерней Москве" российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что большинство россиян ошибочно считает представителей отечественного шоу-бизнеса исключительно богатыми людьми, не вникая в то, что финансовые расходы артистов порой превышают их доходы.

"Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", – отметил он.

Шнуров высмеял заявление Пригожина о бедственном положении представителей шоу-бизнеса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.

В интервью "КП" Пригожин назвал Шнурова хайпожером и заявил, что тот только имитирует, что он "вместе с народом".

Теги: кризис, Сергей Шнуров, Иосиф Пригожин, коронавирус
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