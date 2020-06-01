"Голодней всех было звездам, взять они хотели (в)мрот". Шнуров написал новое стихотворение о карантине

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил стихотворение о звездах, которые жалуются на безденежье во время карантина.
"Вжоперти сидели люди.
Да, без средств и взаперти,
Как ты жопой не верти,
Х...й без соли лег на блюде.
Все попрятались по гнездам –
И вельможи, и народ.
Голодней всех было звездам
Взять они хотели (в)мрот", – написал он.
В последней строчке Шнуров в игре слов использовал аббревиатуру МРОТ – "минимальный размер оплаты труда".
В комментарии "Вечерней Москве" российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что большинство россиян ошибочно считает представителей отечественного шоу-бизнеса исключительно богатыми людьми, не вникая в то, что финансовые расходы артистов порой превышают их доходы.
"Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", – отметил он.
Шнуров высмеял заявление Пригожина о бедственном положении представителей шоу-бизнеса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.
В интервью "КП" Пригожин назвал Шнурова хайпожером и заявил, что тот только имитирует, что он "вместе с народом".