"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил стихотворение о продюсере Иосифе Пригожине и показал скриншот полученных от него смс-сообщений с использованием матерных слов.
"Все приличия отбросив,
Пишет мне письмо Иосиф.
Я читаю, непохоже,
Чтобы так писал Пригожин.
Хамством пробивает днище,
Хотя вряд ли мускулист.
Семьянин, защитник нищих,
Верующий моралист.
Вроде чистый, при наряде,
Бровь побрил, чтоб вылез лоб,
И солидный с виду дядя,
А копнешь чуть – просто жлоб.
За культуру топит яро,
Его дискурс – чисто липа.
Здесь таких полно фигляров,
Скрепоносцы они типа.
Он, мятежный, просит бури,
Хорошо, пусть будет так.
Инициативный дурень,
Чуть нелепей, чем м...дак", – написал Шнуров.
"Ну ты меня серьезно разозлил. Долбо...бина. Я думал, ты умнее. Не знал, что ты х...есос. Мы скоро увидимся. Мразеныш. Гора с горой не встречается, а человек с человеком всегда. Так что наша встреча неизбежна", – говорится в смс.
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Все приличиям отбросив, Пишет мне письмо Иосиф. Я читаю, непохоже, Чтобы так писал Пригожин. Хамством пробивает днище, Хотя вряд ли мускулист. Семьянин, защитник нищих, Верующии * моралист. Вроде чистыи * , при наряде, Бровь побрил, чтоб вылез лоб, И солидныи * с виду дядя, А копне * шь чуть - просто жлоб. За культуру топит яро, Его дискурс - чисто липа. Здесь таких полно фигляров, Скрепоносцы они типа. Он, мятежныи * , просит бури, Хорошо, пусть будет так. Инициативныи * дурень, Чуть нелепеи * , чем мудак.
В комментарии "Вечерней Москве" Пригожин заявил, что большинство россиян ошибочно считает представителей отечественного шоу-бизнеса исключительно богатыми людьми, не вникая в то, что финансовые расходы артистов порой превышают их доходы.
"Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", – отметил Пригожин.
Шнуров ранее высмеял заявление Пригожина о бедственном положении представителей шоу-бизнеса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.
В интервью "КП" Пригожин назвал Шнурова хайпожером и заявил, что тот только имитирует, что он "вместе с народом".
"Спор я завершу мажором,
Риторическим вопросом:
"Кем быть лучше – хайпожором,
Или просто х...есосом?" – написал в ответ Шнуров в Instagram.
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Спор я завершу мажором, Риторическим вопросом, - Кем быть лучше - хайпожором, Или просто хуесосом?