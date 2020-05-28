"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров в новом стихотворении назвал музыкального продюсера Иосифа Пригожина скрепоносцем и жлобом.

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил стихотворение о продюсере Иосифе Пригожине и показал скриншот полученных от него смс-сообщений с использованием матерных слов.

"Все приличия отбросив,

Пишет мне письмо Иосиф.

Я читаю, непохоже,

Чтобы так писал Пригожин.

Хамством пробивает днище,

Хотя вряд ли мускулист.

Семьянин, защитник нищих,

Верующий моралист.

Вроде чистый, при наряде,

Бровь побрил, чтоб вылез лоб,

И солидный с виду дядя,

А копнешь чуть – просто жлоб.

За культуру топит яро,

Его дискурс – чисто липа.

Здесь таких полно фигляров,

Скрепоносцы они типа.

Он, мятежный, просит бури,

Хорошо, пусть будет так.

Инициативный дурень,

Чуть нелепей, чем м...дак", – написал Шнуров.

"Ну ты меня серьезно разозлил. Долбо...бина. Я думал, ты умнее. Не знал, что ты х...есос. Мы скоро увидимся. Мразеныш. Гора с горой не встречается, а человек с человеком всегда. Так что наша встреча неизбежна", – говорится в смс.

В комментарии "Вечерней Москве" Пригожин заявил, что большинство россиян ошибочно считает представителей отечественного шоу-бизнеса исключительно богатыми людьми, не вникая в то, что финансовые расходы артистов порой превышают их доходы.

"Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", – отметил Пригожин.

Шнуров ранее высмеял заявление Пригожина о бедственном положении представителей шоу-бизнеса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.

В интервью "КП" Пригожин назвал Шнурова хайпожером и заявил, что тот только имитирует, что он "вместе с народом".

"Спор я завершу мажором,

Риторическим вопросом:

"Кем быть лучше – хайпожором,

Или просто х...есосом?" – написал в ответ Шнуров в Instagram.