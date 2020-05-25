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25 мая, 2020
 
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"Я х...ею, дядя Йося, бедствуете с тетей Лерой?". Шнуров высмеял Пригожина за заявление о кризисе

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров посмеялся над сетованиями музыкального продюсера Иосифа Пригожина, мужа певицы Валерии, на то, что положение шоу-бизнеса в карантин стало чудовищным.

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Шнуров Пригожину: Нет, мы не настолько близки, но протянута рука. Посылаю вам сосиски из "Пятерочки". Пока
Шнуров – Пригожину: Нет, мы не настолько близки, но протянута рука. Посылаю вам сосиски из "Пятерочки". Пока
Фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил стихотворение в ответ на заявления Иосифа Пригожина о бедственном положении представителей шоу-бизнеса в период карантина в связи с пандемией коронавируса.

"Жизнь, бывает, повернется
Не фасадом, а фанерой.
Я х...ею, дядя Йося,
Бедствуете с тетей Лерой?
Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!
Так поможем, люди божьи,
Кто чем может, на еду.
Нет, мы не настолько близки,
Но протянута рука.
Посылаю вам сосиски
Из "Пятерочки". Пока", – спел он.

"Пятерочка", которую упоминает Шнуров, это российская сеть магазинов сниженных цен.

В комментарии "Вечерней Москве" Пригожин заявил, что большинство россиян ошибочно считает представителей отечественного шоу-бизнеса исключительно богатыми людьми, не вникая в то, что финансовые расходы артистов порой превышают их доходы.

"Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", – отметил Пригожин.

"Тарзан вообще сказал, что пенсионерам сейчас лучше всего, типа у них стабильный доход, а он с Наташкой страдает, им не дают зарабатывать. Скоро у пенсионеров будет помощи просить. Буланова тоже жаловалась, жрать ей нечего", – написал schwarz71100.

"Тарзану сейчас очень нелегко! Причиндалами трясти не перед кем, без дела пылятся, дохода нет! Хотя труд у него нелегкий и профессия очень важная. Вот и голодают! Уже приходится красную икру есть вместо черной, кошмар!" – написала aleksasuess.

"У причиндалов есть срок годности. Поди не "шешнацать"! Скоро все скукожится. Вот и нервничает", – отметила svetlaya717.

Тарзан заявил, что в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, вынужден был закрыть свой бизнес и остался без копейки"В отличие от бабушек и дедушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. А к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте", – заявил стриптизер. 

Теги: Валерия, доходы, шоу-бизнес, карантин, Сергей Шнуров, пенсионеры, Иосиф Пригожин, финансы, Тарзан, расходы, продюсер, пандемия, коронавирус
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