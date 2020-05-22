Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, заявил, что нуждается в финансовой поддержке со стороны государства не меньше, чем врачи и пенсионеры.

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, заявил, что во время карантина вынужден был закрыть свой бизнес и остался "без копейки". Об этом он рассказал в интервью изданию "Телепрограмма".

Глушко сообщил, что до карантина арендовал в Москве помещение, в котором был оборудован фитнес-зал, но после начала эпидемии вынужден был его закрыть, и теперь не имеет возможности зарабатывать. По словам танцора, он сейчас нуждается в поддержке государства не меньше, чем врачи и пенсионеры.

"В отличие от бабушек и дедушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. А к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте", – подытожил танцор.

Накануне супруга жалующегося на безденежье танцора Королева на своей странице в Instagram призналась, что впервые в жизни приготовила самогон.

Сергей Глушко родился в 1970 году в России. С 1997 года начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан.

В 2003 году Глушко зарегистрировал брак с певицей Наташей Королевой, которая в 2002 году родила ему сына Архипа.