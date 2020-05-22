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23 мая, 2020
 
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"Раньше за это сажали". Певица Королева поделилась рецептом самогона

По словам российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, она впервые в жизни приготовила самогон.

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Королева сняла процесс приготовления самогона на видео
Королева сняла процесс приготовления самогона на видео
Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева на своей странице в Instagram сообщила, что  первый раз в жизни приготовила "самогоночку".

"Получилась отменная", – считает артистка. По словам певицы, процесс приготовления она сняла на видео, которое обнародовала на своем YouTube-канале.

"Вот жизнь пошла. Раньше сажали за самогоногонение, а теперь можно смотреть весь процесс на YouTube", – прокомментировали фолловеры. 

"Вот до чего самоизоляция довела", – шутят подписчики.

"Раньше за это сажали", – вспоминают поклонники певицы. 

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 года будущая певица уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева "Желтые тюльпаны" сделала певицу знаменитой. 

В настоящее время певица замужем за танцором Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа. 

Теги: Россия, Украина, Наташа Королева, певица
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