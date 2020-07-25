Многотысячное шествие в Хабаровске показали с дрона. Видео

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала. Его официально обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Самые массовые прошли 11-го, 18-го и 25 июля. В них, по разным оценкам, приняли участие до 60 тыс. человек.

Фургал – бывший депутат российской Госдумы от ЛДПР. В 2018 году выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от партии "Единая Россия".

Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".