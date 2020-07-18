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"Единая Россия", вон с Дальнего Востока". В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного губернатора

По оценкам мэрии Хабаровска, в акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, приняли участие 10 тыс. человек. "Коммерсантъ" считает, что участников было в пять раз больше.

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В акции 18 июля приняли участие от 10 до 50 тыс. человек
В акции 18 июля приняли участие от 10 до 50 тыс. человек
Фото: Сергей Мингазов / Facebook

В субботу, 18 июля, в Хабаровске (Хабаровский край, РФ) прошла очередная массовая акция в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который был арестован по подозрении в организации убийств. Как сообщает мэрия Хабаровска, в митинге и шествии приняли участие около 10 тыс. человек.

"Из-за лояльного отношения полиции и ответственного поведения митингующих обстановка на площади имени Ленина была под стать тем добрым песням для детей, которые звучали из динамиков, установленных перед центральным входом в дом правительства Хабаровского края", – отчиталась пресс-служба администрации.

https://www.facebook.com/elena.rykovtseva/posts/1335520353316771

При этом газета "Коммерсантъ" оценивает количество участников в 50 тыс. человек. Журналист газеты считает, что на улицы вышло больше людей, чем в прошлые выходные (акцию 11 июля называли самой массовой в истории Хабаровска).

Вечером (сейчас в Хабаровске 21.00) почти все митингующие разошлись. Небольшая часть активистов осталась на площади перед правительством края, пишет "Сибирь.Реалии".

https://www.facebook.com/smingazov/posts/3549560321775646

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия".

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет "Сибирь.Реалии", местные жители "уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

https://www.facebook.com/navalny/posts/3455160194503039

Теги: Россия, Единая Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Сергей Фургал
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