Пятый день шествий в Хабаровске, полиция раздавала участникам маски

Сотни жителей Хабаровска вновь вышли на марш, требуя прекратить уголовное преследование губернатора Сергея Фургала. Силовики не препятствовали шествию, но просили, чтобы все участники были в масках.

Вечером 15 июля в центре Хабаровска вновь состоялось шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, текстовую трансляцию вел в Twitter аккаунт "Штаб Навального в Хабаровске".

Сотни людей дошли до здания краевого правительства, скандируя "Верните нам Фургала", "Честный суд в Хабаровске", "Москва, услышь нас!" и т.д.

Несколько человек пытались устроить скандал, выкрикивая "Нет провокациям". "Программируют людей на ненависть к политике", – отметил ведущий трансляции.

Полиция не вмешивалась в ход шествия, хотя оно, как и в предыдущие четыре дня, было несанкционированным. Как сообщило агентство "Хабаровский край сегодня", было решено с сегодняшнего дня раздавать участникам шествий медицинские маски. Чтобы граждане "не пугались рослых полицейских в защитной экипировке", раздачу масок поручили женщинам, сотрудницам краевого МВД.

Фургала, который руководит Хабаровским краем с 2018 года, задержали 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал их отвергает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, в нем приняли участие от 30 до 60 тыс. человек. Люди скандировали: "Свободу!", "Москва, уходи!", "Дальний восток – наш", "Путина – в отставку", "Путин – вор", "Мы здесь власть".

12-го, 13-го и 14 июля митинги продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными.