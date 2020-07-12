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Жители Хабаровска второй день подряд выходят на митинг в поддержку губернатора, обвиняемого в организации убийств

11 июля в Хабаровске начались протестные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сегодня они продолжились. В центре Хабаровска прошли автопробег, шествие, а у здания правительства региона состоялся митинг с требованием открытого суда.

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В правительстве региона участников митинга предупредили об ответственности
В правительстве региона участников митинга предупредили об ответственности
Фото: dvnovosti.ru

Второй день подряд в российском Хабаровске проходят акции протеста в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает местное издание dvhab.ru.

Людей сегодня вышло меньше, чем накануне. Возле здания правительства Хабаровского края стоят сотрудники правоохранительных органов. Они протестующих не разгоняют, но следят за порядком.

На центральных улицах города прошел автопробег, люди собрались у здания правительства региона с требованием открытого суда над губернатором.

В правительстве региона напомнили о том, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. 

"На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности", – цитирует издание сообщение властей.

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". 

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинение. Сам Фургал категорически их отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием вернуть им Фургала. По разным оценкам, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

Теги: Россия, протесты, арест, митинг, автопробег, Хабаровск, правоохранители, шествие, губернатор, акции протеста, Сергей Фургал
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