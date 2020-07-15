Гордон: 30–40 тысяч, которые вышли на протест в Хабаровске, – это миллион протестующих в Москве

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что российская полиция не разгоняет массовые акции в Хабаровске, поскольку центральные власти имеют ограниченное влияние на окраины страны, для подавления таких протестов нужно только перебрасывать дополнительные силы из других регионов.

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что массовые протесты в российском Хабаровске стали возможны потому, что центральные власти плохо контролируют регионы, которые находятся вдали от Москвы. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24" 14 июля.

Протесты в Хабаровске вспыхнули на прошлой неделе после задержания губернатора Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийствах.

"Посмотрим на географию. Хабаровск находится на краю Российской империи. Управляемые ли окраины России, такие как Хабаровск, Магадан, Читинская область, Сахалин, Курилы? Я считаю, что нет. У них там свое управление, у них там свой губернатор. Они говорят: "Да, может быть, и убийца, но свой". Они возмутились, что Москва мало того что грабит регион постоянно (а там же регион богатый), мешает их самостоятельности, так она еще и арестовывает тех, кого они выбрали. "Да, может, он и такой-сякой, но мы его выбрали и вы его не трожьте". Вот истоки конфликта", – считает Гордон.

Расстояние от Москвы до Хабаровска – более 8200 км, и в этом кроется причина того, что полиция не разогнала протестующих, убежден журналист.

"Если бы этот конфликт вспыхнул в Ивановской области (Иваново находится в 300 км от Москвы. – "ГОРДОН"), его бы быстро погасили. А тут Хабаровский край, окраина России. Менты не трогают своих же, потому что все друг друга знают. Это очень интересный феномен, я за ним наблюдаю. Будут ли аресты? Какие-то небольшие уже были, но как организовать большие? Это надо из Москвы перебросить людей в Хабаровск. А как это сделать? А как их там встретят? А не перейдет ли полиция на сторону народа? Черт его знает", – сказал Гордон.

Он обратил внимание на количество протестующих в Хабаровске и на лозунги, которые используют участники протеста.

"Хабаровчане вышли с интересными транспарантами. Там были антипутинские, антикремлевские лозунги, были надписи "Путин – вор"... Что такое 30–40 тысяч, которые вышли в Хабаровске? Это миллион, который вышел бы в Москве. Если сравнить количество хабаровчан и количество москвичей, то будет примерно миллион (население Хабаровска – около 600 тыс. человек, Москвы – около 12 млн. – "ГОРДОН"). Обратите внимание: полиция ничего не делала. Говорят, что в РФ увеличили количество сотрудников Росгвардии, полиции, зарплаты у них большие, чтобы они душили всех... Да, они могут душить, если немного выступающих, но если выходит переломное количество людей – полиция отходит. То есть полиция не будет вмешиваться, если будет много народа", – считает журналист.

При этом он допустил, что Фургал может быть причастен к преступлениям, которые ему инкриминируют.

"Занимался ли он чем-либо, связанным с убийствами, мне неизвестно. Допускаю, что мог. Допускаю. Это же Россия. Но тогда вопросы. А почему, если это было в начале 2000-х, его до сих не посадили? Почему только сейчас?" – сказал Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Фургала, который руководит Хабаровским краем с 2018 года, задержали 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал их отвергает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, в нем приняли участие от 30 до 60 тысяч человек. Люди скандировали: "Свободу!", "Москва, уходи!", "Дальний восток – наш", "Путина – в отставку", "Путин – вор", "Мы здесь власть".

12-го, 13-го и 14 июля митинги продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными. Полицейские сначала не применяли никаких мер в отношении демонстрантов. Позже начались задержания.