По государственному радио замалчивают и скрывают ситуацию в Хабаровске. Абсолютная эпоха СССР

А-ха-ха! А теперь я послушала государственное радио "Вести FM". Они сообщили о приезде в Хабаровск полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева.

Угадайте, зачем сюда прибыл полпред? Изучать повышенную инфекционную опасность в связи с коронавирусом! Страна окажет помощь Хабаровску! Пришлет дополнительных 90 машин скорой помощи (с решетками на окошках и санитарами из Ростова, подумала я).

"В Хабаровске, – продолжает ведущий выпуска новостей, – из-за коронавируса по-прежнему действует режим самоизоляции для пожилых, работают только открытые террасы и запрещены массовые мероприятия".

И все. Они там запрещены – значит, их там нет. Все, что в Хабаровсе есть, – это вирус. Абсолютная эпоха СССР по части замолчать и скрыть. За тем исключением, что в СССР была одна кнопка, а тут много других. На радио. По телеку и сейчас одна. По части протестов – одна-единственная. "Их там нет".

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора