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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева

Российская журналистка.


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По государственному радио замалчивают и скрывают ситуацию в Хабаровске. Абсолютная эпоха СССР

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А-ха-ха! А теперь я послушала государственное радио "Вести FM". Они сообщили о приезде в Хабаровск полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева.

Угадайте, зачем сюда прибыл полпред? Изучать повышенную инфекционную опасность в связи с коронавирусом! Страна окажет помощь Хабаровску! Пришлет дополнительных 90 машин скорой помощи (с решетками на окошках и санитарами из Ростова, подумала я).

"В Хабаровске, – продолжает ведущий выпуска новостей, – из-за коронавируса по-прежнему действует режим самоизоляции для пожилых, работают только открытые террасы и запрещены массовые мероприятия".

И все. Они там запрещены – значит, их там нет. Все, что в Хабаровсе есть, – это вирус. Абсолютная эпоха СССР по части замолчать и скрыть. За тем исключением, что в СССР была одна кнопка, а тут много других. На радио. По телеку и сейчас одна. По части протестов – одна-единственная. "Их там нет".

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, митинг, Хабаровск, массовые мероприятия, Елена Рыковцева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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