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Невзоров о протестах в Хабаровске: Кремль умеет виртуозно наложить в чужие штаны

В Хабаровске после задержания губернатора Сергея Фургала люди восстали мощно и умно, несмотря на то, что власти считали происходящее "дворцовой интригой третьего сорта", отметил российский публицист Александр Невзоров.

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Невзоров: Свою дозу в штаны получили практически все
Невзоров: Свою дозу в штаны получили практически все
Фото: wikipedia.org

Действия Кремля приводят к проблемам у других ветвей российской власти. Такое мнение 15 июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский публицист Александр Невзоров.

"Кремль умеет виртуозно наложить в чужие штаны. Это феноменальное, потрясающее умение. У него это получается с каждым разом все лучше и лучше. И каждая новая маргинальная ситуация позволяет ему совершенствоваться в этом. У него это великолепно получилось в истории с Хабаровском и с [задержанным по уголовному делу губернатором края Сергеем] Фургалом. И теперь обделавшимися выглядят все, причем начиная с российской Фемиды и всех ее любовников, подельников и компаньонов", – сказал он.

По словам публициста, тема Фургала "является концентратом надежд, разочарований, боли и всех страстей".

"Свою дозу в штаны получили практически все. Но, правда, все относятся к этому по-разному. Самые наивные, обнаружив это в своих брюках, принюхиваются, недоумевают, истерикуют и говорят: "Ой, так это ведь кремлевское! Откуда оно у меня здесь, собственно говоря, взялось?" Матерые говорят: "Да, это кремлевское". Они уже неоднократно попадали в такую ситуацию. Это чудеса внутренней политики, так что лучше всего помалкивать, принюхиваться и закатывать глаза от наслаждения, а то, в общем, люди могут оказаться виноватыми в том, что они обделались и воняют", – отметил Невзоров.

Он считает, что "все ведут себя мудро".

"Вот глупые всякие дергаются на трибунах, трясутся, пытаясь вытрясти это через штанину. А опытные говорят: "Носите это с гордостью, грейте себя, оно теплое". [Спикер Кремля Дмитрий] Песков – во главе всего этого. Он откровенно наслаждается этой картиной. Я подозреваю, что у него, конечно, все выражения лица четко пронумерованы. Для каждого отдельного случая есть свой номер, как и полагается человеку такого ранга. И вот с выражением, если не ошибаюсь, №94 он сейчас выражает живейшую обеспокоенность тем, что хабаровский конфликт может иметь вредные санитарные последствия. При этом он ухмыляется так же, как ухмылялись локальные судьи в Нью-Йорке, которые выписывали гангстерам за ночную перестрелку с трупами штраф за нарушение тишины. То есть это особое выражение лица", – объяснил публицист.

Невзоров утверждает, что "инициаторы хабаровского выбора клялись, что у Фургала нет ни авторитета, ни поддержки, ни известности".

"То есть такая дворцовая интрига третьего сорта. Сейчас мы знаем, что в Хабаровск, который так умно, так мощно, так мирно и так красиво для власти восстал, так страшно, полетел, был брошен [заместитель председателя правительства РФ Юрий] Трутнев. И его штаны тоже, разумеется, не были свободны от кремлевского груза", – сказал публицист.

Фургала, который руководит Хабаровским краем с 2018 года, задержали 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал их отвергает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, в нем приняли участие от 30 до 60 тыс. человек. Люди скандировали: "Свободу!", "Москва, уходи!", "Дальний Восток – наш", "Путина – в отставку", "Путин – вор", "Мы здесь власть".

В последующие дни митинги продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными.

Теги: Россия, Александр Невзоров, протесты, Кремль, Хабаровск, политика, задержание, губернатор, Сергей Фургал
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