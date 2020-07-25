"Россия, просыпайся". В Хабаровске проходит самая массовая акция в поддержку арестованного губернатора

По данным российских СМИ, на сегодняшнюю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышло больше людей, чем на акции 11-го и 18 июля, которые называли самыми массовыми митингами в истории Хабаровска.

В субботу, 25 июля, в Хабаровске (Россия) началась очередная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. Как пишет "Медуза", на митинг вышло еще больше людей, чем в прошлые и позапрошлые выходные.

Участники прошли шествием по центральным улицам города и вышли на центральную площадь для проведения митинга. Собравшиеся скандируют "Свободу", "Пока мы едины – мы непобедимы", "Это наш край", "Долой царя", "Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

Администрация города утверждает, что на митинг вышли до 6,5 тыс. человек (на акции в прошлую субботу мэрия насчитала 10 тыс. человек). Тогда как хабаровский сайт DVHUB.ru пишет, что участников "совершенно очевидно больше, чем в прошлый раз". По оценке “Коммерсанта”, число митингующих "в пиковые моменты шествия превосходило рекордные 50 тыс. в прошлую субботу".

Как сообщает агентство "Интерфакс", акции в поддержку Фургала также проходят в дальневосточных городах Владивосток и Южно-Сахалинск.

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Видео: ДВновости dvnovosti.ru / YouTube

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия".

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет "Сибирь.Реалии", местные жители "уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начали проводить акции в поддержку Фургала. Субботние акции 11-го и 18 июля называют самыми массовыми митингами в истории Хабаровска. По разным оценкам, в них принимали участие до 50–60 тыс. человек.