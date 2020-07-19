Новые митинги в поддержку губернатора Фургала прошли в двух регионах России

Акции, которые проходили 19 июля в городах Хабаровского и Приморского края РФ, не были согласованы властями. Протестовали против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

19 июля в двух регионах России прошли новые акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован по подозрении в организации убийств. Об этом сообщает "Настоящее время".

Протестующие выходили на улицы ряда городов Хабаровского края и Приморского края, в том числе Хабаровска, Владивостока, Биробиджана и Комсомольска-на-Амуре.

Телеканал отмечает, что акции не были согласованы с местными властями.

По данным "Настоящего времени", после акций задержали несколько активистов в Биробиджане и Владивостоке. В других городах полиция "наблюдала за происходящим".

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия".

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет "Сибирь.Реалии", местные жители "уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

Акции протеста граждан в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно после его задержания.