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"Иди в баню, Мишаня!" В Хабаровске прошли митинги против назначения Дегтярева и.о. губернатора

20 июля президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву место врио главы Хабаровского края. Участники бессрочных протестов, требующие освобождения арестованного губернатора Сергея Фургала, заявили о неприятии навязанной Кремлем кандидатуры.

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Хабаровчане советуют Дегтяреву уезжать на родину
Хабаровчане советуют Дегтяреву уезжать на родину
Фото: svoboda.org

21 июля несколько сот человек митинговали у здания правительства Хабаровского края в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения нового врио главы края Михаила Дегтярева, об этом сообщает проект "Сибирь.Реалии".

Затем состоялось шествие по центру города. Полиция вела себя сдержанно, задержаний не было, митингующих не прогоняли с проезжей части.

Люди скандировали "Дегтярев, выходи!".

Во время предыдущего митинга в колонне звучали лозунги: "Мы тебя не звали!", "Иди в баню, Мишаня!", "Жириновскому (лидер ЛДПР Владимир Жириновский. – "ГОРДОН") – позор!", сообщали "Сибирь.Реалии". Люди предлагали Дегтяреву уехать на родину – в Самару.

На 25 июля в Хабаровске намечена новая массовая акция с требованием вернуть Фургала: ее участники выйдут в центр города, чтобы "кормить голубей".

Дегтярев к протестующим не вышел. 22 июля он записал видео в Instagram, в котором заявил, что не собирается покидать край: "Куча задач, 10 дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр. Ну уйду я – придет другой. Поэтому давайте временно поработаем".

Дегтярев был депутатом Госдумы от ЛДПР, возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 20 июля президент России Владимир Путин предложил ему место врио главы Хабаровского края. Он известен рядом экстравагантных заявлений: прогнозировал, что в 2017 году наступит "крах долларовой системы", призывал россиян хранить сбережения в золоте и утверждал, что от долларов на холодильнике продукты становятся хуже.

Дегтярев заменил на губернаторском посту своего однопартийца Фургала, которого задержали 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал их отвергает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, в нем приняли участие от 30 до 60 тыс. человек. Люди скандировали: "Свободу!", "Москва, уходи!", "Дальний Восток – наш", "Путина – в отставку", "Путин – вор", "Мы здесь власть".

В последующие дни митинги продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными, однако попыток разгона митингов не было.

Теги: ЛДПР, митинг, Михаил Дегтярев, Хабаровск, шествие, губернатор, назначение, Сергей Фургал
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