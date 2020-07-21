Врио губернатора Хабаровского края рассказал, как повесил на холодильник вместо долларов рубли и продукты в нем стали качественнее

Врио губернатора Хабаровского края (Россия) Михаил Дегтяров в 2013 году прогнозировал, что в 2017-м наступит "крах долларовой системы".

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в 2013 году выступал с инициативой запретить доллар в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "ТВЦ".

"Граждане не представляют, что такое государственный долг США, почему мы храним наши запасы в золотовалютных резервах, не в золотых, а валютных, откуда появилось это слово. Доллар – этому бумага, которая не обеспечена ничем", – заявлял он.

Дегтяров прогнозировал, что в 2017 году наступит "крах долларовой системы".

"На мой взгляд именно народ должен первым отказаться от доллара, ведь его главный ресурс – это доверие. А доверие к Америке, американским институтам, власти после скандалов со [спецагентом ЦРУ Эдвардом] Сноуденом (в 2013 году он передал журналистам информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за гражданами. – "ГОРДОН") говорит о том, что доверие снижается к Америке", – отмечал он.

Чиновник призывал граждан России хранить средства в золоте и других ценных металлах.

"У меня есть пять долларов, они висят на холодильнике. Когда висели только пять долларов, я так образно приманиваю еду, было очень много продуктов с нитратами, генномодифицированных. Как только я повесил 500 рублей с православным крестами Соловецкого монастыря, у нас и продукты с женой и детьми стали намного качественнее", – рассказал Дегтярев.

Дегтярев был депутатом Госдумы от Либерально-демократической партии России, возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 20 июля президент России Владимир Путин предложил ему место врио Хабаровского края.

Дегтярев заменил на этом посту своего однопартийца Сергея Фургала, которого задержали 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал их отвергает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, в нем приняли участие от 30 до 60 тыс. человек. Люди скандировали: "Свободу!", "Москва, уходи!", "Дальний Восток – наш", "Путина – в отставку", "Путин – вор", "Мы здесь власть".

В последующие дни митинги продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными.