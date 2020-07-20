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Леонид Гозман
Леонид Гозман

Российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил".


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Для Путина Хабаровск – конфликт трех–пяти человек, чего там люди на улицы вышли – он знать не хочет. Они для него – статисты за печеньки

Невероятные приключения феодалов в XXI веке – к назначению врио губернатора Хабаровского края.

Президент назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дягтерева. Не очень временным, кстати, – на 14 месяцев, но он этого поста достоин. Внук секретаря Ульяновского обкома КПСС, спортсмен. Не дзюдо, правда, но президент у нас человек широких взглядов. Многолетний депутат от фракции ЛДПР, т.е. подозревать там какую-нибудь мораль и принципы нет оснований. Возглавляя комитет ГД по спорту, глупостей наговорил не меньше, чем другие спортсмены-депутаты, но и не сильно больше – Кремль перекрасить и тому подобное. Публичный политик – на выборах мэра Москвы взял аж 2,86%. Это важно – электорального опыта нет, скорее всего, будет сидеть тихо, не пытаясь наращивать харизму. И главное достоинство – не имеет никакого отношения к Хабаровскому краю, может быть, даже никогда там не был.

Но суть не в достоинствах Дягтерева, как бы велики они ни были. Это назначение показывает не просто презрение к народу и страх перед ним (не случайно же указ был обнародован в 22.00 по Хабаровску – вдруг, к утру рассосется?), но и полную оторванность власти не только от страны, но и от времени, от века. Президент и сформированная им система живут в раннем феодализме.

Почему назначен человек из ЛДПР? Вряд ли те, кто готовил доклады Путину о положении в Хабаровске, не понимают, что народ там не за эту замечательную партию вышел, а за своего, которого они выбрали. Что, в Кремле Жириновского испугались с его угрозами? Тоже нет, никакой опасности он не представляет, он уже всех сдал и предал, а что так будет, было очевидно еще до того, как он открыл рот. Дело в другом. Вся страна, все, в ней находящееся, и все, в ней живущие, конечно, принадлежат президенту. Но и другие феодалы имеют права и он, как мудрый руководитель не хочет их нарушать. Раз так случилось, что Хабаровский край попал в зону ЛДПР, пусть там и остается. И все другие герцоги и бароны должны видеть, что да, каждого из них, если не угодил, можно и в крепость, но само герцогство никто не тронет – будет сын править или брат. И все ленные права и титулы перейдут ему как законному наследнику.

Путин видит мир, как зону борьбы очень небольшого числа владетельных сеньоров – олигархов, руководителей спецслужб и других, допущенных к столу. Для него Хабаровск – конфликт трех–пяти человек, чего там люди на улицы вышли – он не знает и знать не хочет. Они для него – массовка, статисты за печеньки. Он не понимает, что люди в Хабаровске, да и везде, не являются собственностью партий, генералов и владельцев заводов, что они свободны. Не потому, что он дал им свободу – он не давал! – а потому, что они люди. Именно поэтому, находясь где-то веке в XV, не просто презирая людей, но и не осознавая самого факта их существования, он еще раз плюнул им в лицо.

А везде вокруг был XXI век!

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, ЛДПР, Хабаровский край, Леонид Гозман, назначение
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