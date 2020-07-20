Предлагал запретить в РФ оборот доллара. Путин назначил депутата от ЛДПР и.о. губернатора Хабаровского края

Исполняющим обязанности главы Хабаровского края стал 39-летний Михаил Дягтярев, он дважды участвовал в выборах на пост мэра Москвы. В 2013 году набрал 2,86% голосов, в 2018-м – 6%.

Бывший кандидат на пост мэра Москвы, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, указ о назначении подписал президент России Владимир Путин 20 июля.

"Отстранить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", – сказано в документе.

Дегтярев назначен до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края.

Дегтяреву 39 лет. С 2011 года он депутат Госдумы от ЛДПР. По информации РБК, в 2013 году он предлагал запретить в России оборот доллара, позже отозвал законопроект. В 2018-м Дегтярев предлагал изменить почтовый адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1.

И.о. губернатора Хабаровского края дважды участвовал в выборах мэра Москвы. В 2013 году он набрал 2,86% голосов, в 2018-м – 6%.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Он – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия".

Следственный комитет РФ считает Фургала организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет "Сибирь.Реалии", местные жители "уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

Акции протеста граждан в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно после его задержания.