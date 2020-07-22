Новый хабаровский губернатор о жителях края: Люди культурные, могут и на хер послать. Я тоже могу

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, присланный из Москвы вместо арестованного Сергея Фургала, просит недовольных не кричать под его окнами, "потому что это некультурно".

Жители Хабаровского края – народ культурный, но за словом в карман не полезут. Таким впечатлением 22 июля поделился в Instagram временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев, присланный Кремлем вместо арестованного Сергея Фургала.

"Люди в Хабаровске культурные, улыбаются, говорят: "Здравствуйте", "До свидания". Могут, в принципе, и на хер послать, но, знаете, я тоже могу", – не скрывает Дегтярев.

Он попросил демонстрантов, требующих возвращения Фургала, вести себя потише.

"Кричать под моими окнами "Дегтярев, выходи!" не надо, это некультурно... Я обязательно выйду. Сегодня прогулялся пешком, и завтра буду гулять, я от людей, от общения получаю удовольствие", – заявил врио губернатора.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михаил Дегтяре * в (@degtyarev_info) 21 Лип 2020 р. о 5:15 PDT

Дегтярев был депутатом Госдумы от ЛДПР, возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 20 июля президент России Владимир Путин предложил ему место врио главы Хабаровского края. Он известен рядом экстравагантных заявлений: прогнозировал, что в 2017 году наступит "крах долларовой системы", призывал россиян хранить сбережения в золоте и утверждал, что от долларов на холодильнике продукты становятся хуже.

Фургала задержали 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал их отвергает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, в нем приняли участие от 30 до 60 тыс. человек. В последующие дни митинги продолжились, к лозунгам добавилось требование к Дегтяреву уехать из края. Региональное правительство напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными, однако попыток разгона митингов не было.