"Я такая вся на стиле, чтобы ох...ели все". Вышел клип группы "Ленинград" с новой вокалисткой на трек "Фотосессия". Видео
Российская группа "Ленинград" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Фотосессия". Главную роль исполнила новая солистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина. "Фотосессия на вилле или в лесополосе. Я такая вся на стиле, чтобы ох...ели все", – поется в припеве. В ролике показано, как проходят фэшн-фотосессии и что скрывается за кадром. Периодически на экране появляются обложки и страницы, стилизованные под глянцевые журналы. На экране мелькают броские заголовки глянцевых изданий. Режиссер – Даниил Величко. "Фотосессия" – это первая песня и клип "Ленинграда" в 2020 году. В мае 2019 года лидер коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о прекращении деятельности группы.
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