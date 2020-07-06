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06 июля, 2020
 
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"Опять молодуху нашел". Шнуров показал жену. Видео

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров показал водную прогулку с женой Ольгой Абрамовой.

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Шнуров: Как прекрасно жить любя!
Шнуров: Как прекрасно жить любя!
Фото: shnurovs / Instagram

47-летний лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил видео, на котором запечатлен с женой – 29-летней светской львицей Ольгой Абрамовой. Ролик сняли во время их водной прогулки на моторной лодке.

"Не смотрю теперь налево,
Только прямо на тебя.
Мне? Такая королева?
Как прекрасно жить любя!" – написал он.

Подписчики Шнурова прокомментировали публикацию.

"Опять молодуху нашел", – написала kzmt4.

"Вот это Шнуров! Какая любовь и нежность, к тому же без мата", – отметила catrisci.

"Шнур как эталон жизни в кайф", – прокомментировал aleksandr___che.

В конце мая 2018 года Сергей Шнуров заявил, что разводится с женой Матильдой, с которой жил с 2010 года. Детей у пары не было. Матильда Шнурова была третьей женой музыканта. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима, от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон.

Друг музыканта Стас Борецкий в августе говорил, что вскоре все узнают о новых отношениях Шнурова.

В октябре 2018 года Шнуров в стихотворной форме заявил, что женился.

Издание "78" писало, что Сергей Шнуров женился на светской львице Ольге Абрамовой. Пара оформила отношения тайно.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее".

Теги: Сергей Шнуров, музыкант
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