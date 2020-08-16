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Во Франции зафиксировали самое высокое число случаев COVID-19 с момента ослабления карантина

Во Франции за прошлые сутки выявили 17 новых очагов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции растет
Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции растет
Фото: EPA

Во Франции за прошлые сутки коронавирус выявили у 3310 человек, что является самым высоким показателем после ослабления карантина в мае. Об этом сообщает BFMTV 15 августа.

Кроме этого, за сутки выявили 17 новых очагов заражения.

По данным властей, в зоне риска – 23 департамента страны.

Смягчение карантина во Франции началось с 11 мая.

С 8 августа власти Парижа ввели обязательное ношение масок на улице в оживленных районах, чтобы сдержать распространение вируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, во Франции вирусом заразилось почти 253 тыс. человек, 30 410 умерли, 83 993 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Франция, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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