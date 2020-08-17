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Мэр Умани заявил, что готов блокировать въезд в город в случае приезда хасидов на празднование Рош а-Шана

Мэр Умани Александр Цебрий намерен донести до президента Украины Владимира Зеленского опасность возможного массового приезда хасидов со всего мира на празднование Рош а-Шана, которое состоится в конце сентября. Он напомнил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций посчитала возможным приезд до 10 тыс. хасидов в Умань.

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В 2020 году празднование Рош а-Шана намечено на 18 20 сентября
В 2020 году празднование Рош а-Шана намечено на 18–20 сентября
Фото: ЕРА

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий заявил, что готов блокировать въезд в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование Рош а-Шана. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook.

По его словам, до последнего времени в Умани надеялись, что решение о запрете празднования Рош а-Шана, на которое съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне. Однако в результате Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций посчитала возможным приезд до 10 тыс. хасидов в сентябре этого года.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС", – отметил Цебрий.

Он спросил мнение жителей Умани на его предложение.

Мэр добавил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказать о ситуации лично ему.

https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/posts/1493331754184167

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например: участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной" зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Объединенная еврейская община Украины заявила, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

В минздраве Израиля выступают против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань на празднование Рош а-Шана.

Вопреки карантину, в Украину могут приехать до 10 тыс. хасидов, заявил 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

Теги: Украина, Умань, праздники, хасиды, Рош а-Шана, Владимир Зеленский, Александр Цебрий, коронавирус
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