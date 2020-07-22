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Самолет доставил в Украину хасидов-паломников из Израиля

В международном аэропорту Ужгород приземлился чартерный самолет из Израиля, который доставил в Украину паломников из Израиля. В Закарпатской администрации уточнили, что хасиды прилетают на могилу одного из духовных лидеров общины на еврейском кладбище возле синагоги в Буштино Тячевского района.

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Ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля
Ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля
Фото: carpathia.gov.ua
Сегодня, 22 июля, в международном аэропорту Ужгород приземлился чартерный самолет из Израиля, который доставил в Украину хасидов-паломников. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля. Самолет приземлился с паломниками на борту", – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что хасиды ежегодно прилетают в Закарпатскую область, чтобы посетить могилу одного из духовных лидеров общины на еврейском кладбище возле синагоги в Буштино Тячевского района.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В этом году празднование наметили на 18–20 сентября. 

Мэр Умани Александр Цебрий 14 июля опубликовал письмо за подписью заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. 

Объединенная еврейская община Украины заявила, что это письмо не означает официального запрета на паломничество брацлавских хасидов в Умань.

Теги: Умань, Ужгород, хасиды, Тячев, Александр Цебрий, паломничество
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