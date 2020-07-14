Официального запрета на паломничество хасидов в Умань нет – Организация еврейских общин Украины

Объединенная еврейская община Украины ожидает официальной позиции властей относительно организации праздника Рош а-Шана; документ, опубликованный мэром Умани, не означает запрет на паломничество брацлавских хасидов, считают в организации.

Письмо за подписью заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, в котором говорится о невозможности празднования Рош а-Шана в традиционном формате в этом году, не означает официального запрета на паломничество брацлавских хасидов в Умань Черкасской области. Об этом Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) сообщила в комментарии УНИАН.

В ОЕОУ отметили, что в документе идет речь лишь о выводах, сделанных на межведомственном совещании, участники которого сошлись во мнении, что традиционный формат паломничества осложнен текущей эпидемиологической ситуацией как в Украине, так и в Израиле.

При этом в общине ожидают официальной позиции украинской стороны по этому вопросу, к которой обещают отнестись с уважением и пониманием.

ОЕОУ призвала не обвинять Украину в антисемитских действиях и не обвинять паломников в желании совершать паломничество.

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В этом году празднование было намечено на 18–20 сентября.