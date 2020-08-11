Вопреки карантину в Украину могут приехать до 10 тыс. хасидов

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов отметил, что ожидаемое прибытие в Умань Черкасской области большого количества хасидов вызывает беспокойство.

В минздраве Израиля выступают против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань Фото: EPA

11 августа прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсудили вопрос массового паломничества брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана, сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов в Telegram.

По его словам, в этом году в Украине ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов.

"Учитывая эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль", – отметил министр.

Он отметил, что в связи с этим комиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине.

Министерству внутренних дел поручено усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, а Государственной пограничной службе – разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы.

Вместе с тем о запрете на посещение хасидам Умани министр не сообщил.

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной" зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Объединенная еврейская община Украины заявила, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

В минздраве Израиля выступают против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань на празднование Рош а-Шана.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.