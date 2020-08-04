В минздраве Израиля выступают против разрешения хасидам прибывать в Умань на Рош а-Шана

Директор департамента международного сотрудничества минздрава Израиля Ашер Шальмон отметил, что статистика заболеваемости COVID-19 в Израиле ухудшается и допускать "собрания 30 тыс. человек на улицах" во время празднования Рош а-Шана в Умани нельзя.

В минздраве Израиля выступают против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань Черкасской области на празднование Рош а-Шана в сентябре. Об этом 4 августа в Кнессете заявил директор департамента международного сотрудничества минздрава Израиля Ашер Шальмон, пишет The Jerusalem Post.

Шальмон отметил, что статистика заболеваемости коронавирусом в Израиле ухудшается и допускать "собрания 30 тыс. человек на улицах" нельзя.

По словам чиновника, "единственный способ остановить это – принятие соответствующих мер со стороны украинских властей".

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Объединенная еврейская община Украины заявила, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.