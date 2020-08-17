В РФ заявили, что западные ученые пытаются переманить их разработчиков вакцины от COVID-19

Глава российского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, в котором разработали вакцину от коронавируса, считает, что у него работает коллектив ученых, которому бы позавидовал любой американский и европейский университет.

В мире коронавирусом заболело более 21 млн человек Фото: depositphotos.com

У российского центра имени Гамалеи, заявившего о создании первой в мире вакцины против коронавируса, пытаются перекупить сотрудников. Об этом в эфире канала "Россия 1" рассказал руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что в центре последние 10 лет работает коллектив ученых, которому бы позавидовал любой американский и европейский университет.

"Пытаются [перекупить сотрудников], да, но ничего не получится", – сказал Гинцбург.

Он считает, что с негативной реакцией западных коллег на российскую вакцину от COVID-19 необходимо смириться.

"Это естественная реакция западных компаний на неожиданное для них появление отечественного продукта. Поэтому я думаю, что нужно выдержать этот негативизм, который сейчас на нас обрушился и который хорошо оплачен", – сказал ученый.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, тогда как финальная стадия клинических исследований (в ней должны принимать тысячи человек) не проводилась. Кроме того, Ясный отмечал, что не были опубликованы результаты и начальных стадий проверки вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 17 августа коронавирусом в мире заболело 21 613 706 человек, жертвами COVID-19 стали 774 296 человек, выздоровело 13 616 495.