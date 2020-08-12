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Российский эксперт о регистрации вакцины против COVID-19: Ни в коем случае не рекомендовал бы ею прививаться

Данные о реальной эффективности и безопасности вакцины от COVID-19, якобы созданной в московском Институте имени Гамалеи, никогда не станут публичными, опасается российский эксперт Илья Ясный.

В России утверждают, что их первая вакцина безопасна
В России утверждают, что их первая вакцина безопасна
Фото: ЕРА

Регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит всем нормам разработки лекарств, как научным, так и этическим. Об этом в беседе с "Радио Свобода" заявил руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный.

"Вакцина зарегистрирована после исследования на нескольких десятках человек, которое, судя по всему, было не сравнительным, и результатов этого исследования нет. Между тем все ведущие разработчики вакцин на Западе по результатам первой фазы исследования опубликовали хотя бы пресс-релизы, многие уже опубликовали и статьи, где есть подобный разбор того, что получилось, и сейчас они начинают исследования третьей фазы, каждое из них – на 30 тысячах человек", – констатировал он.

Институт имени Гамалеи утверждает, что создал векторную вакцину с использованием двух вариантов аденовируса человека. Такого типа вакцины нельзя назвать отработанной методикой в современной фармакологии, указал Ясный.

“Аденовирусная вакцина вообще в мире зарегистрирована всего лишь одна, от Эболы, ее сделала компания Merck, а зарегистрировали в прошлом году. И там использован другой, по сравнению с российской вакциной, аденовирус. Насколько именно этот аденовирус именно в сочетании с конструкциями, кодирующими белки нового коронавируса, будет безопасен, нужно исследовать в клинических исследованиях. То, что сейчас получена высокая безопасность на добровольцах, не говорит о том, насколько она будет безопасна для широкого населения. Потому что широкое население – это люди с сопутствующими заболеваниями, это и пожилые, и подростки", – сказал эксперт.

По словам Ясного, российский минздрав в нарушение закона часто не публикует результаты экспертизы, на основании которой было зарегистрировано лекарственное средство, – в случае с вакциной от COVID-19 это может привести к тому, что данные о ее реальной эффективности и безопасности вообще никогда не станут публичными.

Даже в случае обострения эпидемии использовать не прошедший полноценных исследований препарат – неразумно, считает Ясный. Для оценки соотношения пользы и вреда нужны клинические исследования на больших группах, а они проведены не были. “Я бы ни в коем случае не рекомендовал такой вакциной прививаться”, – добавил ученый.

21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, вакцина разрабатывалась во взаимо­действии войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.

11 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам президента России, его проинформировали о том, что вакцина "работает" эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Также Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Теги: Россия, лекарства, ученые, экспертиза, вакцина, коронавирус
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