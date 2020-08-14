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Не испытают даже на обезьянах. Вашингтон отказался от российской вакцины от COVID-19

Россия предложила США попробовать свою вакцину от COVID-19. Российские высокопоставленные чиновники сообщили американскому каналу CNN, что готовы делиться информацией о вакцине и разрешить американским фармацевтическим компаниям производить ее в США.

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Россия в январе феврале 2021 года хочет тестировать свою вакцину от COVID-19 на детях
Россия в январе – феврале 2021 года хочет тестировать свою вакцину от COVID-19 на детях
Фото: EPA

Россия предложила США свою вакцину от COVID-19, а также помощь в разработке. В Вашингтоне сказали, что в настоящее время не готовы воспользоваться достижениями российской медицины, сообщил американский канал CNN со ссылкой на российских чиновников.

"С американской стороны есть общее чувство недоверия к России. Мы считаем, что технологии, в том числе вакцины, тестирование и лечение, не принимают в США именно из-за этого недоверия", – сказал CNN высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности.

Собеседники CNN в Москве уточнили, что Россия готова делиться информацией о вакцине и разрешить американским фармацевтическим компаниям производить ее в США.

Чиновники из США сказали CNN, что российская вакцина считается недоработанной и поэтому не вызвала интереса в США.

"Черт возьми, США не испытают это [российскую вакцину] даже на обезьянах, не говоря уже о людях", – цитирует канал одного из государственных служащих из области здравоохранения США.

Другой собеседник сказал, что в клинических испытаниях участвовало слишком мало людей, поэтому судить о ее безопасности сложно, ведь риск слишком высок.

Российские собеседники канала, несмотря на заявления американской стороны, говорят, что Вашингтону следует серьезно подумать о разработанной вакцине, ведь она может спасти жизни американцев.

"Если наша вакцина окажется самой эффективной, к США возникнут вопросы – почему они не рассмотрели эту возможность, почему политика ограничила доступ к вакцине?" – сказал каналу один высокопоставленный российский чиновник.

Власти США на данным момент не делали официальных заявлений по предложению России помочь разработать вакцину от COVID-19.

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов 21 июля заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, вакцина разрабатывалась во взаимо­действии войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.

Российский Национальный исследовательский центр имени Гамалеи 4 августа уточнил, что в январе – феврале следующего года планируют начать исследования вакцины от COVID-19 на детях.

Президент России Владимир Путин 11 августа на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам президента России, его проинформировали о том, что вакцина "работает" эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

США сейчас находятся на завершающей стадии испытаний двух типов вакцин от COVID-19. 27 июля в США начали третью, финальную, фазу испытаний вакцины mRNA-1273, которую разработала компания Moderna. О переходе к заключительной стадии испытания объявила американская фармкорпорация Pfizer.

Теги: США, Москва, лекарства, Вашингтон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, тестирование
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