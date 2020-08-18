Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 22 млн

Лидером по масштабу распространения коронавируса в мире остаются США – число инфицированных там достигло 5 438 325, из них умерли более 170 тыс. человек.

Некоторые страны Латинской Америки находятся в лидерах по масштабу распространения COVID-19 Фото: ЕРА

К утру 18 августа коронавирусом в мире заразилось 21 881 858 человек (+268 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 774 034 человека, выздоровело 13 830 466.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 438 325. Из них умерло 170 497, излечилось 1 865 580 человек.

В Бразилии заболело 3 359 570 человек. Из них 108 536 умерших и 2 699 080 излечившихся.

В Индии инфицирован 2 702 681 человек, 51 797 умерли.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 925 558 инфицированных, 15 707 умерших и 589 886 заболевших и 11 982 погибших соответственно.

Перу обошло Мексику по числу инфицированных, сейчас там 535 946 заболевших. При этом Мексика занимает третье место в мире по числу умерших от COVID-19 (57 023 человек).

В Колумбии коронавирусом заражены более 400 тыс. человек. В Чили, Иране, Испании, Великобритании – более 300 тыс.

Саудовская Аравия и Аргентина приближаются к порогу в 300 тыс. инифицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.