В Харькове ужесточат меры по соблюдению масочного режима в транспорте

С 17 августа Харьков включен в "желтую" зону адаптивного карантина. Местные власти обещают "еще более жесткие меры" и просят людей не игнорировать средства защиты. Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Терехов попросил людей придерживаться масочного режима, чтобы Харьков не перешел из "желтой" зоны в "оранжевую" или "красную" Фото: city.kharkov.ua

В Харькове и Харьковской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом, это связано с увеличением количества проводимых тестов. Об этом заявил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Стоит задача, чтобы Харьковская область проводила в день около 2 тыс. ПЦР-тестов. Это правильно, потому что раннее тестирование дает возможность выявлять заболеваемость на ранней стадии. Городские больницы полностью готовы принимать больных, есть и койки, и медикаменты", – сказал Терехов.

Он попросил горожан придерживаться масочного режима, "чтобы Харьков не перешел из "желтой" зоны в "оранжевую" или "красную".

По словам вице-мэра, в харьковском метро проводятся рейды с участием полиции.

"Будем принимать еще более жесткие меры, чтобы соблюдался масочный режим. Мы считаем недопустимым проезд пассажиров в метро без масок, ведь только маска способна на небольшом расстоянии оградить нас от возможного заражения и распространения коронавируса", – сказал Терехов.

По его словам, власти обратились к перевозчикам, чтобы они обеспечили соблюдение масочного режима в автобусах.

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1464 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число больных достигло 92 820, умерло 2089 человек, выздоровело 48 164 пациента.

С 17 августа Харьков находится в "желтой" карантинной зоне. Всего в Харьковской области, по информации Совета национальной безопасности и обороны, выявлено 6156 заболевших COVID-19, умер 161, выздоровело 2714.

Кабинет Министров Украины издал постановление 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.