Число госпитализаций с COVID-19 в Украине за три месяца увеличилось в три раза – Степанов

За неделю с 18-го по 24 мая число госпитализованных пациентов с COVID-19 в Украине составляло 742, за прошлую неделю – с 10-го по 16 августа – количество поступивших в больницы пациентов составило 1991. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Украинские врачи уже способны оказывать помощь большему количеству людей, чем раньше Фото: Максим Степанов / Facebook

По сравнению с маем месяцем число госпитализированных больных COVID-19 по всей стране увеличилось в три раза. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он привел пример: за неделю с 18-го по 24 мая число госпитализованных пациентов достигло 742, при этом за прошлую неделю количество поступивших в больницы пациентов составило 1991.

"В три раза увеличилось число людей, которые госпитализируются", – подчеркнул министр.

Он напомнил, что в больницу как правило поступают люди с тяжелым течением болезни или в состоянии средней тяжести. Те, кто нуждается в кислородной терапии или в реанимационных действиях.

Степанов добавил, что украинские врачи сейчас уже способны оказывать помощь большему количеству людей по сравнению с началом эпидемии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 августа общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 92 820. Количество умерших от COVID-19 – 2089 человек, выздоровело 48 164 пациента.