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В Новой Зеландии из-за коронавируса отложили выборы

Из-за выявления новых случаев COVID-19 и угрозы распространения инфекции внутри страны проведение всеобщих выборов в Новой Зеландии отложили до 17 октября.

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Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн перенесла всеобщие выборы на 17 октября
Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн перенесла всеобщие выборы на 17 октября
Фото: ЕРА

17 августа премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн приняла решение отложить всеобщие выборы, ранее назначенные на 19 сентября, до 17 октября. Причиной этого она назвала повторное выявление COVID-19 в стране. Об этом сообщил портал nzherald.co.nz.

Премьер также объявила о переносе даты роспуска парламента перед выборами – это произойдет 6 сентября.

При этом избирательная комиссия страны заявила, что голосование может пройти безопасно при втором уровне карантина, однако, по словам премьера, она должна учитывать мнение избирателей.

Обычно назначение даты выборов является прерогативой премьер-министра, но Ардерн сказала, что перенос выборов был важным решением, поэтому она посоветовалась с другими политическими лидерами. При том, что полный консенсус был маловероятен, все стороны согласились с новой датой.

По сообщению Euronews, 11 августа в новозеландском городе Окленд выявили новые случаи коронавирусной инфекции впервые после 102 дней без фиксации передачи вируса внутри страны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 17 августа коронавирусом заразилось 21 684 349 человек. Жертвами COVID-19 стали 775 489 человек.

Как сообщается на сайте минздрава Новой Зеландии, 17 августа в стране зарегистрировано девять новых случаев заболевания, всего имеется 78 активных случаев COVID-19. За время эпидемии здесь выявили 1631 больного, умерло 22, выздоровел 1531 пациент.

Теги: выборы, Новая Зеландия, эпидемия, вирус, коронавирус, COVID-19
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