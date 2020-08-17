В Одессе решили усилить карантин

Одессу отнесли к "желтой" зоне адаптивного карантина. Жители города должны носить маски или респираторы в общественных зданиях. В городе ограничат работу хостелы, кафе и развлекательные заведения.

В Одессе решили усилить карантинные ограничения, сообщил 17 августа местный канал "Первый городской" со ссылкой на заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Одессе.

Такое решение связано с отнесением Одессы к "желтой" зоне адаптивного карантина.

Теперь в общественных зданиях в городе нужно носить маску или респиратор. Массовые мероприятия будут проводить из расчета не более одного человека на пять квадратных метров. В кинотеатрах наполняемость должна быть не более 50%.

Согласно сообщению, количество пассажиров в общественном транспорте не может превышать количества посадочных мест.

Отнесение Одессы к "желтой" зоне означает, что в городе запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, работа хостелов, развлекательных заведений и заведений общественного питания, кроме тех, которые доставляют заказы с 0.00 до 7.00, а также проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания для 20 и более человек.

"Желтая" зона, согласно критериям Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, является переходной между "зеленой" и "оранжевой".

В "зеленой" зоне действуют обычные нормы поведения и социальной дистанции в условиях пандемии.

В "оранжевой" зоне запрещается деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работа развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменяется плановая госпитализация; число участников массовых мероприятий не должно превышать 100.

"Красная" зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

Кабинет Министров Украины издал постановление 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.