  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой

По словам 51-летнего голливудского актера Хью Джекмана, они с женой, 64-летней актрисой Деборрой-Ли Фернесс никогда не были так долго вместе, как во время карантина.

51-летний голливудский актер Хью Джекман заявил, что вынужденное нахождение дома во время карантина сблизило их с супругой, 64-летней актрисой Деборрой-Ли Фернесс. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Extra.

"Мы говорили с ней на днях, что никогда не проводили так много времени вместе. Но во время карантина у нас появилась такая возможность и мы стали ближе", – рассказал актер.

Он подчеркнул, что в то время, как он дает интервью, его супруга присутствует за кадром.

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Видео: extratv / YouTube

Джекман и Фернесс вместе с 1996 года. Джекман младше жены на 13 лет. Своих детей у супругов нет, но есть двое усыновленных – 20-летний Оскар и 15-летняя Ава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.