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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове СБУ освободила семь человек, их незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре

Правоохранители разоблачили псевдореабилитационный центр, в который заманивали нарко- и алкозависимых людей. В центре к ним применяли физическое и психологическое насилие. Об этом сообщили в СБУ.

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После получения предоплаты за "лечение" организаторы размещали пациентов в арендованном частном доме, где принудительно удерживали до окончания курса "реабилитации"
После получения предоплаты за "лечение" организаторы размещали пациентов в арендованном частном доме, где принудительно удерживали до окончания курса "реабилитации"
Фото: Владислав Абдула / Facebook

Служба безопасности Украины прекратила в Харькове противоправную деятельность псевдореабилитационного центра, в котором принудительно удерживали пациентов. Об этом 17 августа сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, организовали противоправный бизнес проповедники одной из религиозных организаций харизматического направления. Они заманивали в "клиники" нарко- и алкозависимых граждан. Правоохранители освободили семерых граждан с разного рода зависимостями.

"Злоумышленники обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. Инициированная СБУ проверка зафиксировала, что центр не имел штата врачей и разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за "лечение" организаторы размещали пациентов в арендованном частном доме, где принудительно удерживали до окончания курса "реабилитации", – отметили в СБУ.

Во время пребывания в центрах их "персонал" ограничивал пациентов в праве свободного передвижения, общения с близкими и родственниками, у них изымали деньги, документы, мобильные телефоны и лекарства. Имели место отдельные случаи применения к пациентам физического и психологического насилия, нанесения им телесных повреждений за нарушение правил и режима, подчеркнул Абдула.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1717788481719853

Руководитель центра задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Харьков, следствие, правоохранители
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