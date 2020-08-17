Кабмин Украины ограничил возможность посещения Умани хасидами

Эпидемиологическая ситуация в Украине и мире не позволяет организовывать массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Аваков: Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ Фото: mvs.gov.ua

Кабинет Министров Украины поддержал инициированные Министерством внутренних дел ограничения на посещение Умани хасидами. Об этом 17 августа заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

Также данное решение поддержала Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам министра, формат массовых мероприятий по случаю празднования Рош а-Шана во время пандемии создает риски распространения вируса не только среди иностранных паломников, но и среди местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания COVID-19 среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах, что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров в правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", – подчеркнул Аваков.

Глава МВД отметил, что министерство обеспечит реализацию всех технических ограничений в Умани.

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например: участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной" зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

В объединенной еврейской общине Украины отметили, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

Цебрий заявил, что готов блокировать въезд в город в случае приезда хасидов на празднование Рош а-Шана.

В минздраве Израиля выступили против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань на празднование Рош а-Шана.

Вопреки карантину, в Украину могут приехать до 10 тыс. хасидов, заявил 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.