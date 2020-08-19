Во Франции станет обязательным ношение масок на рабочем месте

Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заявила, что работников обяжут надевать маски во всех офисных помещениях, где встречаются сотрудники.

Во Франции за время пандемии выявили 220 тыс. случаев заболевания Фото: EPA

Во Франции с 1 сентября обязуют носить защитные маски на рабочих местах. Об этом 18 августа заявила министр труда, занятости и интеграции страны Элизабет Борн, сообщает Le Figaro.

По ее словам, во всех офисных помещениях, где встречаются сотрудники: кабинетах на несколько человек, комнатах для переговоров, коридорах, гардеробных и открытых офисных пространствах, – работников обяжут надевать маски. Во время работы в отдельных кабинетах на одного человека маски будут не нужны, отметила министр.

Усиление карантинных мер направлено на сдерживание новой волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила Борн.

Правительство Франции будет способствовать дальнейшему развитию удаленной занятости. Борн заявила о необходимости организации работы сотрудников в удаленном режиме и сокращении рабочих графиков.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 21,9 млн. человек. Жертвами COVID-19 стали более 776 тыс. человек, выздоровело около 14 млн.

С начала вспышки во Франции выявили 220 тыс. случаев инфицирования, 30 тыс. умерли от последствий инфекции.