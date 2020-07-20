За сутки в ВСУ подтвердили два новых случая коронавируса, всего болеет 140 человек

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 20 июля зарегистрировано два случая инфицирования коронавирусом. Состояние здоровья больных удовлетворительное.

За время пандемии коронавируса в Вооруженных силах Украины выздоровело 518 военнослужащих Фото: ЕРА

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19, сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook 20 июля.

"Из них один военнослужащий находится на лечении в Конотопской ЦРБ [Центральной районной больнице]. Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. Один военнослужащий (из Волынской области) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы", – говорится в сообщении.

Состояние здоровья больных пациентов сейчас удовлетворительное, уточнили в командовании.

Всего в ВСУ по состоянию на 20 июля COVID-19 болеют 140 человек. Выздоровели за период пандемии 518 человек, летальных случаев – пять. На изоляции находится 295 человек.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 20 июля сообщил, что в Украине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 59 493 человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире 20 июля превысило 14,5 млн, из них более 8,1 млн вылечились. Более 606,2 тыс. умерли.