Новый антирекорд. За сутки в Украине подтверждено почти 2 тыс. случаев COVID-19

С начала эпидемии в Украине выявили 96 403 случая коронавируса.

В Киеве за сутки выявили 215 новых случаев COVID-19 Фото: EPA

В Украине за прошедшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 1967 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 19 августа.

Это новый суточный антирекорд. Предыдущий был зафиксирован 14 августа (1847 случаев).

За сутки умерло 28 пациентов с COVID-19, 812 человек выздоровели.

В целом с начала эпидемии в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, 2144 человека умерли, 49 737 выздоровели, 44 522 продолжают болеть.

По регионам ситуация с распространением заболевания выглядит так:

Винницкая область – 3323;

Волынская область – 4878;

Днепропетровская область – 1816;

Донецкая область – 1122;

Житомирская область – 2536;

Закарпатская область – 6552;

Запорожская область – 1179;

Ивано-Франковская область – 7122;

Киев – 10 945;

Киевская область – 4685;

Кировоградская область – 748;

Луганская область – 194;

Львовская область – 12 448;

Николаевская область – 857;

Одесская область – 5281;

Полтавская область – 582;

Ровенская область – 7953;

Сумская область – 1023;

Тернопольская область – 4001;

Харьковская область – 6607;

Херсонская область – 312;

Хмельницкая область – 1678;

Черкасская область – 1175;

Черновицкая область – 8108;

Черниговская область – 1278.

Наибольшее число случаев за сутки зафиксировали в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской (188) и Ивано-Франковской (163) областях, меньше всего – в Кировоградской (два), Черкасской и Херсонской (по восемь) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 19 августа в мире коронавирусом заразилось 22,1 млн человек, 779,6 тыс. умерли, 14,1 млн выздоровели.