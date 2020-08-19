Новый антирекорд. За сутки в Украине подтверждено почти 2 тыс. случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 1967 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 19 августа.
Это новый суточный антирекорд. Предыдущий был зафиксирован 14 августа (1847 случаев).
За сутки умерло 28 пациентов с COVID-19, 812 человек выздоровели.
В целом с начала эпидемии в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, 2144 человека умерли, 49 737 выздоровели, 44 522 продолжают болеть.
По регионам ситуация с распространением заболевания выглядит так:
Наибольшее число случаев за сутки зафиксировали в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской (188) и Ивано-Франковской (163) областях, меньше всего – в Кировоградской (два), Черкасской и Херсонской (по восемь) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 19 августа в мире коронавирусом заразилось 22,1 млн человек, 779,6 тыс. умерли, 14,1 млн выздоровели.