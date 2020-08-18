У командующего ВМС Украины Неижпапы выявили COVID-19 – СМИ

У командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы подтвердили COVID-19. Об этом "Бабелю" сообщили два источника.
По информации собеседника, 14 августа в штабе провели совещание с участием Неижпапы. После него 23 сотрудника штаба пошли на самоизоляцию.
Сам Алексей Неижпапа отказался "Бабелю" комментировать эту информацию.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 18 августа коронавирусом в мире заразилось 21 881 858 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 034 человека, выздоровело 13 830 466.
В Украине за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 1616 человек. Всего за время эпидемии заболело 94 436 человек, 2116 умерли, 48 925 пациентов выздоровели.