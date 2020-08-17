"Мир перевернулся от осознания, скольких я могла заразить". Зюбина показала результаты теста на коронавирус

По словам украинской актрисы Риммы Зюбиной, спустя два дня после возвращения домой из отпуска за границей она почувствовала, что у нее поднялась температура. Это вынудило актрису сдать тест на коронавирус.

Украинская актриса Римма Зюбина 17 августа на своей странице в Facebook опубликовала отрицательный тест на коронавирус.

По словам актрисы, пройти тестирование ее вынудило плохое самочувствие спустя два дня после возвращения домой из отпуска за границей – Зюбина почувствовала, что у нее поднялась температура, а спину начало колоть.

"Не могу передать чувства, с которыми открывала результаты анализа. За эти трое суток мир перевернулся от осознания, скольких людей я могла заразить", – поделилась эмоциями Зюбина.

Она отметила, что незначительное повышение температуры к вечеру является для нее своеобразной нормой, и если бы не пандемия коронавируса, она бы не придала этому значения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 августа общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 92 820. Количество умерших от COVID-19 достигло 2089 человек, 21 из них скончался за прошедшие сутки. Выздоровело 48 164 пациента.

