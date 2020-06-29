"Махровый Совок". Зюбина раскритиковала присвоение званий представителям украинского шоу-бизнеса

По словам украинской актрисы Риммы Зюбиной, ей несколько раз предлагали подать документы на оформление звания, но она отказывалась. Зюбина заявила, что не понимает, как в 2020 году можно радоваться званию "Заслуженного" или "Народного артиста", которые считает пережитком прошлого.

Актриса Римма Зюбина считает присвоение званий "Заслуженный артист" и "Народный артист" деятелям украинской культуры и шоу-бизнеса пережитком советского прошлого. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я искренне удивляюсь их существованию, потому что считаю это пережитком советского прошлого. Как можно радоваться этому в 2020 году? После двух Майданов, после деклараций о европейских ценностях. И не пишите мне о прибавке к пенсии и месте на Байковом [кладбище]. Неужели за эти копейки стоит стать Совком"?" – написала она.

По словам актрисы, ей несколько раз предлагали подать документы на оформление звания, но она отказывалась.

"Потому что для меня это махровый Совок", – резюмировала она.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженный артист Украины" нескольким украинским артистам, среди которых были Алексей Потапенко (Потап) и Арсен Мирзоян.

Также президент наградил певец Ирину Билык и Тину Кароль орденом княгини Ольги ІІІ степени. Указ о присвоении государственных наград и почетных званий был издан ко Дню Конституции Украины, который отмечается 28 июня.