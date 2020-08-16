Коронавирус за сутки в мире выявили у 300 тыс. человек

К утру 14 августа коронавирусом в мире заразилось 21 459 699 человек (+300 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.
Жертвами COVID-19 стало 771 063 человека (+6,5 тыс. человек за сутки), выздоровело 13 445 842.
Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 361 165. Из них умерли 169 481, излечилось 1 818 527 человек.
В Бразилии заболели 3 317 096 человек. Из них 107 232 умерших и 2 622 878 излечившихся.
В Индии инфицированы 2 589 952 человек, 49 980 умерли.
Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 915 808 инфицированных, 15 585 умерших и 583 653 заболевших и 11 677 погибших соответственно.
В Мексике и Перу число инфицированных уже превысило полмиллиона.
В Колумбии коронавирусом заражены более 400 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.