Посольство США передало средства защиты от COVID-19 полиции и Госпогранслужбе

Дипломатическая миссия США в Украине передала украинским правоохранителям средства индивидуальной защиты на сумму $250 тыс.

Средства индивидуальной защиты распределят между полицейскими, таможенниками и пограничниками Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины, Госпогранслужба и Государственная таможенная служба получат в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.

"В рамках международной технической помощи отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около $250 тыс. нашим украинским партнерам", – сказано в посте.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 89 719 (+1847), 2044 из них умерли (+33), 47 430 выздоровели (+633). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (10 392), Львовской (11 824) и Черновицкой (7434) областях.