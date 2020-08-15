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Количество ПЦР-исследований на COVID-19 выросло в сто раз – Степанов

За сутки в Украине проводится более 20 тысяч тестирований методом ПЦР на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: В апреле в Украине за сутки проводили 200 ПЦР-тестов, сейчас проводят более 20 тысяч
Степанов: В апреле в Украине за сутки проводили 200 ПЦР-тестов, сейчас проводят более 20 тысяч
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине за четыре месяца количество ПЦР-исследований на COVID-19 выросло в сто раз, об этом во время брифинга, который транслировался в Facebook, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если сравнить с первой неделей апреля, количество тестирований увеличено в 100 раз. Если было 200 тестирований в день, то сейчас это 20 тысяч тестирований, более 20 тысяч в сутки, например, сегодня 20 979 исследований только методом ПЦР", – сказал Степанов.

По его информации, за минувшие сутки в Украине было проведено 18 210 исследований методом ИФА.

Исследование методом полимеразной цепной реакции является наиболее распространенным способом узнать, болен ли и заразен ли тестируемый.

По различным причинам до четверти ПЦР-тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат, об этом 26 июля сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 89 719 (+1847), 2044 из них умерли (+33), 47 430 выздоровели (+633). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (10 392), Львовской (11 824) и Черновицкой (7434) областях.

Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19, тестирование
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