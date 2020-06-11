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Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина на €10,4 тысячи

Второй сын принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте Иоахим в конце мая посетил вечеринку, заразился коронавирусом и теперь должен уплатить €10,4 тыс. штрафа.

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Второй сын принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте Йоахим (в центре) заразился коронавирусом на вечеринке
Второй сын принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте Йоахим (в центре) заразился коронавирусом на вечеринке
Фото: ЕРА

Одного из претендентов на бельгийский престол, принца Иоахима, оштрафовали на €10 400 за посещение вечеринки, на которой он заразился коронавирусом. Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на AFP. 

Принц приехал на стажировку в город Кордова на юге Испании. Там посетил вечеринку, которую устроили в частном доме. Всего в развлекательном мероприятии принимали участие 27 человек, хотя власти Испании запретили на то время собираться в группы более 15 человек. 

Уже через два дня после посещения вечеринки Иоахим почувствовал себя плохо. Результаты теста на коронавирус оказались положительными.

У 28-летнего Иоахима есть 15 дней для того, чтобы обжаловать штраф.

Принц Иоахим является младшим сыном принцессы Астрид, сестры нынешнего короля Бельгии Филиппа. Принц – 10-й в очереди на бельгийский престол. Он состоит в отношениях с испанкой.

По данным университета Джонса Хопкинса, 11 июня в Испании стало известно о 242 280 лицах, зараженных COVID-19. В стране зафиксировали 27 136 смертей от коронавируса. Выздоровели 150 376 человек.  

Теги: Бельгия, коронавирус, самоизоляция
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