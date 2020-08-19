Министр экологии Украины призвал граждан выбрасывать медицинские отходы только через трое суток

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский призвал граждан сообщать компетентным органам о свалках с мусором, в числе которого есть медицинские отходы.

19 августа на брифинге министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский призвал граждан не выбрасывать медицинские отходы сразу. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Будет очень полезно, если такие отходы граждане будут упаковывать в пакеты, плотно завязывать и выдерживать до выбрасывания в обычный контейнер бытовых отходов на протяжении 72 часов", – сказал министр.

Он попросил такие отходы, если украинцы контактировали с больными или находятся на самоизоляции, дополнительно упаковывать еще в один пакет.

Абрамовский также призвал граждан "немедленно снять на видео" свалки с медицинскими отходами, если где-то такое будет обнаружено, и сообщить об этом "компетентным органам".

По состоянию на 19 августа в Украине подтверждено 96 403 случая коронавирусной инфекции COVID-19. 2144 человека умерли, 49 737 вылечились, 44 522 продолжают болеть.